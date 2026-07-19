Момент мощного прилета по Киеву попал на видео

Опубликовано видео мощного прилета по Киеву

Момент мощного прилета по Киеву сняли на видео. Кадры опубликовал украинский блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале.

До этого стало известно, что в украинской столице обрушился потолок у станции метро «Лукьяновская», после того, как на город началась массированная атака со стороны ВС России.

Ранее украинские паблики сообщили, что в ночь на 19 июля по Киеву запустили рекордное количество баллистических ракет за все время вооруженного конфликта. По всему городу полыхают пожары, небо заволокло дымом.