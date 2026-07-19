Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
03:28, 19 июля 2026Бывший СССР

В Киеве после массированных ударов обрушилась станция метро

В Киеве после массированных ударов обрушилась станция метро, произошло задымление
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

«Киевский движ» / Telegram

В Киеве обрушился потолок у станции метро «Лукьяновская», после того, как на город началась массированная атака со стороны ВС России. Видео публикует Telegram-канал «Киевский движ».

На кадрах видно, что на полу лужат обломки потолка, люди спешно покидают станцию.

После обрушения на «Лукьяновской» произошло сильное задымление. Там находились люди, которые планировали переждать ночные удары по городу в метрополитене, использовав его в качестве убежища, стояли палатки.

Ранее украинские паблики сообщили, что в ночь на 19 июля по Киеву запустили рекордное количество баллистических ракет за все время вооруженного конфликта. По всему городу полыхают пожары, небо заволокло дымом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    По Киеву запустили рекордное количество баллистических ракет
    В США забеспокоились из-за негативного влияния антироссийских санкций на доллар
    В российском регионе ввели режим ЧС из-за атаки БПЛА ВСУ
    Поезд из Москвы до черноморского курорта станет ежедневным
    Скандально известного кикбоксера арестовали по обвинению в изнасиловании и торговле людьми
    Россия нашла способы нейтрализовать новейшие БПЛА ВСУ
    Момент мощного прилета по Киеву попал на видео
    Госдеп США и ЕС начали оплачивать массаж украинским ЛГБТ-боевикам
    В США раскрыли ложь Запада о событиях на СВО
    В Киеве после массированных ударов обрушилась станция метро
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok