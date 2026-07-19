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04:02, 19 июля 2026Мир

Скандально известного кикбоксера арестовали по обвинению в изнасиловании и торговле людьми

Эндрю Тейта арестовали в Майами по обвинению в изнасиловании и торговле людьми
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)

Фото: Julia Demaree Nikhinson / Pool via Reuters

Скандально известные американские блогеры, бывшие профессиональные кикбоксеры Эндрю и Тристан Тейт арестованы в Майами по запросу Великобритании. Об этом сообщает Associated Press (AP).

«Братья-инфлюенсеры Эндрю и Тристан Тейт, чья империя в социальных сетях, пропагандирующая богатство, мужское доминирование и мизогинию, сделала их одними из самых противоречивых интернет-персон в мире, были арестованы в субботу в Майами», — пишет агентство.

Как отмечает AP, британские власти потребовали экстрадиции блогеров по обвинению в изнасиловании и торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации. Адвокаты заявили, что Тейты отвергают обвинения.

По информации румынского следствия, в 2015 году братья Тейт создали преступную группировку, которая вербовала девушек для видеочатов и заставляла участвовать в создании порнографических материалов, которые затем размещались на платных платформах. За продажу материалов блогеры получили 2,8 миллиона долларов и 887 тысяч токенов (криптовалюты). По данным следствия, в 2020 году один из братьев регулярно вступал в половые контакты с 15-летней девушкой, которую также использовали для создания порнографии.

В начале июня Эндрю Тейт прилетал в Москву. Его встретили в аэропорту кубанские казаки и девушки в русских народных костюмах, которые исполнили песню «Матушка-земля» и накормили бойца караваем.

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