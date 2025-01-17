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17:35, 17 января 2025Экономика

Жители российского города пожаловались на мусорные поля

В Городовиковске и его окрестностях обнаружили мусорные поля
Полина Кислицына (Редактор)

Кадр: Telegram-канал Baza

Жители Городовиковска и его окрестностей (Калмыкия) пожаловались на огромные мусорные поля, которые никто не убирает. Внимание на ситуацию в российском регионе обратил Telegram-канал Baza.

По словам местных жителей, виновником появления несанкционированных свалок и неубранного мусора из контейнеров является оператор по обращению с отходами — организация «Спецавтохозяйство» перестала убирать отходы, поскольку полигон оказался заполнен, а нового предусмотрено не было, и якобы вывозить ТКО с Городовиковского района стало некуда. Наиболее крупное на данный момент мусорное поле было обнаружено в поселке Бембишево, куда стали свозить отходы после того, как жители района в очередной раз обратились к местным властям за помощью. Помимо этого, граждан попросили до конца месяца «выносить скопившийся мусор частями».

В конце декабря стало известно, что в Кировской области избавились от крупной свалки, которая находилась на этом месте более полувека.

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