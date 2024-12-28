Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:01, 28 декабря 2024Экономика

В российском регионе избавились от крупной свалки

В Кировской области завершилась рекультивация крупнейшей свалки
Мария Черкасова

Фото: Telegram-канал «Александр Соколов»

В Кировской области рекультивировали созданную более 50 лет назад свалку. Об этом сообщила пресс-служба Российского экологического оператора, который выступил подрядчиком на проекте.

Рекультивация полигона твердых коммунальных отходов (ТКО) «Костино» стартовала в феврале 2023 года. Полигон создали в 1972 году, за время его существования на свалке скопилось более трех миллионов кубометров мусора, выросшего в гору мусора высотой более 30 метров.

На полигоне установили систему дегазации, системы сбора и очистки фильтрата и ливневых вод и технологии для защиты окружающей среды от последствий эксплуатации свалки. Из-за этого выбросы в атмосферу из полигона должны снизиться в 10 раз, сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Ранее рекультивация свалки завершилась в Кинешме Ивановской области. Полигон образовался в 1930 году и действовал до 2019 года, негативно влияя на окружающую среду.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Газпром» заявил, что Молдавия перестанет получать газ с 1 января. Кишинев задолжал больше 700 миллионов долларов

      В Госдуме обратились к солдатам ВСУ в Курской области

      В Казахстане два эксперта из России привлечены к расследованию крушения самолета AZAL

      В МИД России указали на готовность рассмотреть конкретные предложения по Украине

      В российском регионе избавились от крупной свалки

      Бросившему бутылку с горючей смесью в отделение связи россиянину вменили теракт

      Беременная жена Александра Петрова показала фигуру в купальнике

      Рогов рассказал о продвижении ВС России в Курахово

      В России продлили запрет дольщикам взыскивать штрафы с застройщиков

      В ООН признали 2024 год одним из худших для детей

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше