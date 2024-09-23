В российском регионе рекультивировали мусорный полигон

В Кинешме Ивановской области рекультивировали 90-летний мусорный полигон

В Кинешме Ивановской области завершилась рекультивация свалки. Об этом сообщается на сайте городской администрации.

Полигон расположен в микрорайоне Сокольники. Он образовался в 1930 году и действовал до 2019 года. На площадку свозили бытовые и производственные отходы IV (легковоспламеняющиеся твердые и самовозгорающиеся вещества) и V (практически безопасные вещества) классов опасности. Площадь свалки достигла почти полутора гектаров, на которых скопилось свыше 740 тысяч кубометров мусора. Толщина свалочных масс составляла 6-14 метров.

Полигон негативно влиял на окружающую среду и жизнь местного населения, на его территории регулярно происходили возгорания. Чтобы устранить свалку, ее включили в нацпроект «Экология» и федеральную программу «Чистая страна», а решение вопроса рекультивации на особый контроль взял губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский. На устранение полигона Кинешме было направлено более 400 миллионов рублей.

В рамках рекультивации вокруг свалки обустроили установили дренажную систему. На территории полигона поставили скважины с биофильтрами, которые должны выводить на поверхность газ, скапливающийся в отходах. Саму площадку в завершении засыпали грунтом и засеяли газонной травой.

До конца 2030 года в России планируют ликвидировать десятки экологически опасных объектов.