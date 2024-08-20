В России ликвидируют десятки экологически опасных объектов

В России за шесть лет ликвидируют не менее 50 экологически опасных объектов

До конца 2030 года в России планируют ликвидировать десятки экологически опасных объектов. Об этом сообщает «Российская газета». Это предусмотрено новыми положениями государственной программы «Охрана окружающей среды».

Речь идет о по крайней мере 50 объектах. Списки будут составлены в ближайшее время, перечень утвердят в федеральном проекте «Генеральная уборка». Регионам выделят субсидии на ликвидацию. Самые экологически опасные объекты будут устранять в первую очередь.

Ранее стало известно, что в Башкирии в рамках нацпроекта «Экология» до конца 2024 года собираются ликвидировать шесть несанкционированных свалок. Ожидается, что в результате ликвидации свалок в регионе улучшится качество жизни 468 тысяч человек.