В российском регионе ликвидируют свалки

В Башкирии ликвидируют шесть свалок в рамках нацпроекта

В Башкирии в рамках нацпроекта «Экология» до конца 2024 года собираются ликвидировать шесть несанкционированных свалок, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя министра природопользования и экологии республики Камиля Биргулиева.

Биргулиев уточнил, что в рамках нацпроекта «Экология» в Башкортостане реализуются три федеральных проекта: «Чистая страна», «Сохранение уникальных водных объектов» и «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами».

В рамках проекта «Чистая страна» в этому году предусмотрено финансирование в размере 64,8 миллиона рублей. Ожидается, что в результате ликвидации свалок в регионе улучшится качество жизни 468 тысяч человек.

Ранее россияне назвали главной проблемой окружающей среды рост объемов мусора, бытовых отходов и числа свалок. Об этом заявил 61 процент опрошенных Фондом «Общественное мнение» жителей страны. Россияне также оказались недовольны загрязнением водоемов (51 процент) и вырубкой лесов (38 процентов).