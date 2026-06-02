Лимит дохода самозанятых предложили повышать ежегодно

В Госдуме предложили продлить налоговый режим для самозанятых до 2035 года

Действие специального налогового режима для самозанятых нужно продлить до 2035 года, а лимит их дохода следует поднять до 3 миллионов рублей с нынешних 2,4 миллиона, введя механизм ежегодной индексации. Такие предложения депутата Госдумы Дмитрия Гусева содержатся в его обращении на имя премьер-министра Михаила Мишустина. С инициативой ознакомились журналисты агентства РИА Новости.

С точки зрения парламентария, нынешние уровни показателя не в полной мере соответствуют текущим экономическим условиям, на фоне чего он предложил предусмотреть возможность ежегодного повышения лимита.

«Самозанятость стала для миллионов людей понятным и удобным способом работать легально. Это не только про налоги, это про доверие граждан к государству… Нужно дать самозанятым горизонт планирования», — подчеркнул Гусев, отметив, что предлагаемые меры не только улучшат условия для самозанятых, но и положительно скажутся на деловом климате, развитии малого бизнеса и снижении теневой занятости.

В прошлом году число выбравших указанный налоговый режим граждан выросло на 26,8 процента и превысило 15 миллионов человек. Согласно текущим условиям режим самозанятости действует в России до 31 декабря 2028 года.