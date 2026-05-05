Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:40, 5 мая 2026Экономика

В России резко изменилось количество самозанятых

ФНС: Число самозанятых в России выросло почти на 27 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

За прошлый год в России серьезно выросло количество самозанятых граждан. Об этом со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы сообщило РИА Новости.

Оказалось, что в 2025 году число россиян, выбравших такой налоговый режим, увеличилось на 26,8 процента и превысило 15 миллионов человек. В конце позапрошлого года речь шла о более чем 12 миллионах.

Осенью прошлого года премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что с 1 января 2026 года самозанятые россияне смогут оформлять оплачиваемые больничные. По словам главы правительства, для этого им нужно будет добровольно застраховаться в Социальном фонде. После этого в случае болезни или получения травм такой самозанятый сможет получать пособие в размере от 35 тысяч до 50 тысяч рублей.

Опрос, проведенный объединением «Опора России», показал, что положение бизнеса в стране ухудшилось. В исследовании приняли участие 3,5 тысячи предпринимателей из 86 регионов страны. Почти все они — представители среднего, малого и микробизнеса, индивидуальные предприниматели или самозанятые.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дрон ВСУ ударил по многоэтажке в столице российского региона в 1000 километров от границы

    Кайли Дженнер с торчащими сосками посетила Met Gala

    Премьер Финляндии сделал заявление об украинских дронах

    Россиянка рассказала об освобождении из рабства в Мьянме

    Южная Корея ответила на призыв Трампа присоединиться к миссии в Ормузском проливе

    Вступление одной страны в НАТО вызвало страх на Западе

    Создатель шпионской сети в российском регионе попал на видео

    Зеленский прокомментировал ночной удар по Украине

    Назван снижающий риск заболеваний сердца напиток

    Стали известны новые подробности о секс-рабе начальницы крупного банка

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok