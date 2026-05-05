В России резко изменилось количество самозанятых

ФНС: Число самозанятых в России выросло почти на 27 процентов

За прошлый год в России серьезно выросло количество самозанятых граждан. Об этом со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы сообщило РИА Новости.

Оказалось, что в 2025 году число россиян, выбравших такой налоговый режим, увеличилось на 26,8 процента и превысило 15 миллионов человек. В конце позапрошлого года речь шла о более чем 12 миллионах.

Осенью прошлого года премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что с 1 января 2026 года самозанятые россияне смогут оформлять оплачиваемые больничные. По словам главы правительства, для этого им нужно будет добровольно застраховаться в Социальном фонде. После этого в случае болезни или получения травм такой самозанятый сможет получать пособие в размере от 35 тысяч до 50 тысяч рублей.

Опрос, проведенный объединением «Опора России», показал, что положение бизнеса в стране ухудшилось. В исследовании приняли участие 3,5 тысячи предпринимателей из 86 регионов страны. Почти все они — представители среднего, малого и микробизнеса, индивидуальные предприниматели или самозанятые.