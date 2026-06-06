Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:59, 6 июня 2026Бывший СССР

Внутреннюю политику Украины сочли полным террором

Пушилин: На Украине мужчины призывного возраста практически лишены прав
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

На Украине мужчины призывного возраста практически лишены прав. Об этом ТАСС сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Политик указал, что действия ТЦК (территориальных центров комплектования, аналог военкомата) можно описать как «полный террор». «Бесправие! Если попал в поле зрения ТЦК, то состояние здоровья, наличие детей и прочее — это все отброшено на второй план. Или откупайся, или в мясорубку», — заявил он.

4 июня президент России Владимир Путин заявил, что самой главной проблемой Вооруженных сил Украины (ВСУ) является нехватка личного состава. Он отметил, что принудительная мобилизация на территории республики дает 15-16 тысяч человек в месяц, а украинских мужчин отлавливают «как собак».

Ранее сообщалось, что на Украине среди бегущих от мобилизации мужчин становится популярным маршрут в Белоруссию. Утверждалось, что украинцев высаживают в 10-30 километрах от границы, а поход до соседней страны длится от трех до шести дней.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Черном море атаковано рыболовецкое судно под флагом Турции. Есть ли у Анкары подозреваемые?

    В Китае знаменитую собаку-блогера украли и съели

    На Западе рассказали об истерике Каллас после слов Путина

    В Германии предсказали катастрофу из-за статуса Украины в ЕС

    Россия в ООН угостила иностранцев пирожками и рассказала о «лепоте»

    В США захотели заставить Европу заплатить серьезную цену за Украину

    Районы Москвы начали украшать ко Дню России

    Внутреннюю политику Украины сочли полным террором

    Ученые рассказали о скором сближении трех планет

    В России рассказали о владении Лукашенко «психологическим айкидо»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok