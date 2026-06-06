Пушилин: На Украине мужчины призывного возраста практически лишены прав

На Украине мужчины призывного возраста практически лишены прав. Об этом ТАСС сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

Политик указал, что действия ТЦК (территориальных центров комплектования, аналог военкомата) можно описать как «полный террор». «Бесправие! Если попал в поле зрения ТЦК, то состояние здоровья, наличие детей и прочее — это все отброшено на второй план. Или откупайся, или в мясорубку», — заявил он.

4 июня президент России Владимир Путин заявил, что самой главной проблемой Вооруженных сил Украины (ВСУ) является нехватка личного состава. Он отметил, что принудительная мобилизация на территории республики дает 15-16 тысяч человек в месяц, а украинских мужчин отлавливают «как собак».

Ранее сообщалось, что на Украине среди бегущих от мобилизации мужчин становится популярным маршрут в Белоруссию. Утверждалось, что украинцев высаживают в 10-30 километрах от границы, а поход до соседней страны длится от трех до шести дней.