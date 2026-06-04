ПМЭФ-2026. День второй

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20:31, 4 июня 2026Бывший СССР

Путин назвал главную проблему украинской армии

Путин: Главная проблема ВСУ — нехватка личного состава
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
ЦиклПМЭФ-2026. День второй

Фото: Вячеслав Прокофьев / POOL / РИА Новости

Нехватка личного состава является самой главной проблемой Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом рассказал президент России Владимир Путин в разговоре с представителями международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), передает РИА Новости.

«Самая главная проблема вооруженных сил Украины на сегодня — катастрофическая нехватка личного состава», — рассказал президент.

Он отметил, что принудительная мобилизация на территории республики дает 15-16 тысяч человек в месяц, а украинских мужчин отлавливают «как собак».

Ранее президент России заявил, что планы «заключить сделку» и «контролировать весь Донбасс» не исключают друг друга. Он добавил, что Россия хочет договориться с Украиной мирными средствами на базе тех, которые были достигнуты с президентом США Дональдом Трампом в Анкоридже.

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