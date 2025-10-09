Экономика
16:40, 9 октября 2025Экономика

Мишустин рассказал о пособии для самозанятых

Самозанятые россияне с 1 января 2026 года смогут оформлять оплачиваемые больничные. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. Его процитировала «Российская газета».

По его словам, для этого им нужно будет добровольно застраховаться в Социальном фонде. После этого в случае болезни или получения травм такой самозанятый сможет получать пособие в размере от 35 тысяч до 50 тысяч рублей. Точную сумму рассчитывают, опираясь на стаж и другие факторы.

В сентябре министр труда и социальной защиты России Антон Котяков заявил, что некоторые российские работодатели злоупотребляют режимом самозанятости, переводя в него своих работников, чтобы минимизировать налоговые отчисления.

В свою очередь, профессор Финансового университета Александр Сафонов заявил, что из-за странностей с подсчетом самозанятых уровень безработицы в России может быть существенно выше, чем принято считать.

