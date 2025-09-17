Экономика
14:25, 17 сентября 2025Экономика

Российский министр заявил о злоупотреблениях режимом самозанятости

Котяков: 84 % проверок в РФ выявили злоупотребления режимом самозанятости
Дмитрий Воронин

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Российские власти провели анализ на 170 предприятиях на предмет подмены трудовых отношений самозанятостью и в 84 процентах случаев обнаружили такие нарушения. Об этом со ссылкой на главу Минтруда РФ Антона Котякова сообщает ТАСС.

По словам министра, речь идет о ситуациях, когда работодатель переводит персонал в режим самозанятости, чтобы минимизировать свои налоговые отчисления. Для борьбы с такими злоупотреблениями в законодательство нужно внести изменения, считает он.

«Необходимо корректировать признаки трудовых отношений и 15 статью (Трудового кодекса — примечание «Ленты.ру») делать более емкой с тем, чтобы закрыть эту серую зону, которая сегодня сформировалась», — заявил Котяков.

В начале года заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова оценивала долю экономически неактивных самозанятых россиян примерно в 30 процентов. Кроме того, она отмечала, что среди самозанятых велика доля тех, кто получает пассивные доходы и располагает основным местом работы.

Согласно актуальным данным столичной мэрии, чаще всего самозанятые в Москве, где их насчитывается 2,1 миллиона, занимаются пассажирскими и грузовыми перевозками, доставкой, сдачей квартир в аренду, рекламой и маркетингом, а также строительством.

