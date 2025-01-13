Экономически неактивных самозанятых россиян подсчитали

МЭР: В России около 30 процентов экономически неактивных самозанятых

В России доля экономически неактивных самозанятых составляет примерно 30 процентов. Об этом заявила заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова. Ее процитировали «Известия».

По ее словам, в министерстве к категории неактивных относят тех самозанятых, которые за год не совершили ни одной транзакции.

Кроме того, она отметила, что среди самозанятых велика доля тех, кто получает пассивные доходы и располагает основным местом работы. Иными словами, это не те самозанятые, которые являются предпринимателями в чистом виде.

Ранее сообщалось, что в России стартует эксперимент по предоставлению самозанятым пособия по временной нетрудоспособности ввиду заболевания, травмы или необходимости ухода за нездоровым родственником. Он продлится три года.

По данным Федеральной налоговой службы, количество зарегистрированных в качестве самозанятых граждан в России к началу декабря 2024 года преодолело отметку в 12 миллионов человек.