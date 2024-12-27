Власти России задумались о больничном для самозанятых

Минтруд: в РФ проведут эксперимент по предоставлению больничного самозанятым

В январе 2026 года в России запустят эксперимент, который предполагает предоставление самозанятым пособия по временной нетрудоспособности ввиду заболевания, травмы или необходимости ухода за нездоровым родственником. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минтруд.

Эксперимент продлится три года. Для того, чтобы получать предусмотренные выплаты, самозанятым предстоит платить страховые взносы. И лишь через полгода после этого они смогут рассчитывать на больничный.

Сумма страхового покрытия может составить или 35 тысяч, или 50 тысяч рублей. Соответственно величина ежемесячного страхового взноса окажется или 1344 рубля, или 1920 рублей.

Ранее сообщалось, что предложенная Минтрудом схема предполагает понижающие и повышающие коэффициенты. Например, на скидку в размере 10 и 30 процентов можно рассчитывать, если застрахованный непрерывно платил взносы, не получая пособие в течение 18 и 24 месяцев соответственно.

Также известно, что российские работодатели все чаще обращаются на платформы для поиска и найма временных работников и самозанятых.