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07:37, 2 октября 2024Экономика

В России стали популярнее временные работники и самозанятые

Smart Ranking: платформы для найма временных сотрудников в РФ выросли на 50 %

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Среди работодателей в России стали популярнее платформы для поиска и найма временных работников и самозанятых. Об этом со ссылкой на исследование Smart Ranking сообщает «Коммерсантъ».

Оборот онлайн-платформ, привлекающих временных сотрудников в качестве альтернативы постоянной занятости, во втором квартале 2024 года, вырос на 50 процентов. С апреля по июнь сегмент HRtech (автоматизации работы с кадрами) увеличился на 40 процентов в годовом выражении, до 22,5 миллиарда рублей. Лидерами среди них стали компании, занимающиеся подбором и оформлением персонала, как отмечают аналитики, из-за напряженности с наймом новых сотрудников в стране.

Компании из сегмента «Альтернативная занятость» выросли на 50 процентов. Так, выручка платформ для поиска и найма временных сотрудников (поднялась на 70, процессинговых сервисов, которые оформляют внештатных работников и перечисляют им выплаты за работу, — на 35 процентов. Сегмент подбора персонала за второй квартал прибавил 38 процента.

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Из-за растущей потребности кибербезопасности и риска утечки также на 35 процентов выросла сфера оценки и контроля сотрудников. Комплексные решения, которые объединяют управление наймом, адаптацией, оценкой и мотивацией сотрудников, за второй квартал выросли на 28 процентов.

По словам гендиректора HeadHunter Дмитрия Сергиенкова, за последние два года количество рабочей силы в России сократилось примерно на один миллион человек. При этом наиболее заметная убыль отмечается в тех категориях, которые максимально востребованы на рынке труда. Речь идет о россиянах в возрасте от 19 до 40 лет. Ситуацию усугубляет низкая производительность труда в российской экономике.

В то же время экономист Александр Разуваев увидел положительный эффект от кадрового голода в стране. Из-за общего дефицита кадров на отечественном рынке труда продолжают расти средние зарплаты, что заставляет работодателей повышать оклады действующим сотрудникам и денежное предложение для соискателей, объяснил он.

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