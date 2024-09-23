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09:46, 23 сентября 2024Экономика

У российского рынка труда диагностировали «кризисную спираль»

Глава HeadHunter Сергиенков: дефицит специалистов вырастет в России в два раза

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

За последние два года количество рабочей силы в России сократилось примерно на один миллион человек. Об этом заявил гендиректор HeadHunter Дмитрий Сергиенков. Его цитирует издание «Коммерсантъ».

По его словам, в настоящее время этот показатель равен 76,3 миллиона человек. При этом наиболее заметная убыль отмечается в тех категориях, которые максимально востребованы на рынке труда. Речь идет о россиянах в возрасте от 19 до 40 лет. Ситуацию усугубляет низкая производительность труда в российской экономике. Оказалось, что почти во всех сегментах она в два раза ниже, чем в сопоставимых экономиках других развитых государств.

Сергиенков убежден, что улучшения кадровой ситуации ждать не приходится. В настоящее время рынок испытывает нехватку почти 2 миллионов специалистов. К 2030 году этот показатель, вероятнее всего, вырастет в два раза.

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Как следствие, меняется ситуация с окладами. С начала года зарплатные предложения на hh.ru увеличились на 35 процентов.

«Компании пытаются любым способом выманить новых сотрудников из своих конкурентов по отрасли или даже из других отраслей, и зарплатный инструмент самый быстродейственный», — сказал Сергиенков.

В итоге образуется кризисная спираль. Работодатели серьезно увеличивают зарплаты на новые позиции. Это стимулирует людей покидать их нынешние места, что оборачивается появлением новых вакансий, а значит, еще большими конкуренцией и ростом предлагаемых зарплат.

«Это приводит нас к исторически высоким показателям текучести персонала в экономике», — констатировал Сергиенков.

Проведенный ранее опрос показал, что, по мнению 25 процентов россиянок, «настоящий мужчина» должен зарабатывать от 150 до 300 тысяч рублей в месяц. Еще 14 процентов находят приемлемым, если мужчина ежемесячно зарабатывает 100-150. Девять процентов убеждены, что его доход должен составлять от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.

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