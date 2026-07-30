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11:39, 30 июля 2026 (обновлено: 11:52, 30 июля 2026)Ценности

Бьянка Цензори в откровенном виде появилась на публике после похода в клуб без трусов

Дизайнер Бьянка Цензори в откровенном купальнике вновь появилась в ночном клубе на Ибице
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Jeff Kravitz / FilmMagic / Getty images

Австралийский дизайнер Бьянка Цензори в откровенном виде вновь появилась на публике после похода в ночной клуб без трусов. Фото приводит Daily Mail.

Жена скандального рэпера Канье Уэста после посещения клуба DC-10 была замечена еще в одном ночном заведении на Ибице. Цензори запечатлели у входа в Circoloco. Она предстала перед камерами в капроновых колготках, поверх которых был надет черный купальник с декольте до пупка.

На размещенных кадрах видно, что Цензори направлялась в клуб в сопровождении супруга, одетого в джинсы и черную куртку.

Ранее сообщалось, что Уэст опубликовал в соцсетях откровенный снимок со своей возлюбленной из клуба DC-10. На нем Цензори предстала в прозрачном платье, под которым отсутствовало нижнее белье.

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