Бьянка Цензори в откровенном виде появилась на публике после похода в клуб без трусов

Дизайнер Бьянка Цензори в откровенном купальнике вновь появилась в ночном клубе на Ибице

Австралийский дизайнер Бьянка Цензори в откровенном виде вновь появилась на публике после похода в ночной клуб без трусов. Фото приводит Daily Mail.

Жена скандального рэпера Канье Уэста после посещения клуба DC-10 была замечена еще в одном ночном заведении на Ибице. Цензори запечатлели у входа в Circoloco. Она предстала перед камерами в капроновых колготках, поверх которых был надет черный купальник с декольте до пупка.

На размещенных кадрах видно, что Цензори направлялась в клуб в сопровождении супруга, одетого в джинсы и черную куртку.

Ранее сообщалось, что Уэст опубликовал в соцсетях откровенный снимок со своей возлюбленной из клуба DC-10. На нем Цензори предстала в прозрачном платье, под которым отсутствовало нижнее белье.