В России увидели плюс в остром кадровом голоде

Аналитик Разуваев: зарплаты в России растут из-за дефицита кадров

Средние зарплаты в России продолжают расти из-за общего дефицита кадров на отечественном рынке труда, что заставляет работодателей повышать оклады действующим сотрудникам и денежное предложение для соискателей. Положительный эффект от кадрового голода в стране увидел экономист Александр Разуваев, его слова приводит «Абзац».

Аналитик пояснил, что соискатель при наличии нескольких предложений от работодателей пойдет к тому, кто предложит больший оклад. Однако у стабильного роста зарплат в стране есть и негативное последствие. Устойчивое повышение окладов, как подчеркнул Разуваев, разгоняет и без того высокую инфляцию в России.

В результате роста зарплат, добавил он, растет потребительская активность населения. Россиянин с более высоким окладом способен позволить себе покупку большего количества качественных продуктов питания и других товаров, чем тот, у кого на руках меньше денег. «Это толкает цены на товары и услуги вверх, а значит, усложняет борьбу с инфляцией», — резюмировал эксперт.

Ранее аналитики Минэкономразвития спрогнозировали россиянам рост зарплат. В ближайшие три года (к 2027-му), согласно ожиданиям ведомства, ежемесячные зарплаты россиян до вычета налога на доходы физических лиц и с учетом премий и надбавок вырастут до 119 296 рублей. Если подобный сценарий реализуется, то средние оклады в стране увеличатся на 35 процентов в сравнении с нынешним показателем, который составляет 88 285 рублей.