Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:32, 18 сентября 2024Экономика

В России увидели плюс в остром кадровом голоде

Аналитик Разуваев: зарплаты в России растут из-за дефицита кадров
СюжетНаселение России:

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

Средние зарплаты в России продолжают расти из-за общего дефицита кадров на отечественном рынке труда, что заставляет работодателей повышать оклады действующим сотрудникам и денежное предложение для соискателей. Положительный эффект от кадрового голода в стране увидел экономист Александр Разуваев, его слова приводит «Абзац».

Аналитик пояснил, что соискатель при наличии нескольких предложений от работодателей пойдет к тому, кто предложит больший оклад. Однако у стабильного роста зарплат в стране есть и негативное последствие. Устойчивое повышение окладов, как подчеркнул Разуваев, разгоняет и без того высокую инфляцию в России.

В результате роста зарплат, добавил он, растет потребительская активность населения. Россиянин с более высоким окладом способен позволить себе покупку большего количества качественных продуктов питания и других товаров, чем тот, у кого на руках меньше денег. «Это толкает цены на товары и услуги вверх, а значит, усложняет борьбу с инфляцией», — резюмировал эксперт.

Ранее аналитики Минэкономразвития спрогнозировали россиянам рост зарплат. В ближайшие три года (к 2027-му), согласно ожиданиям ведомства, ежемесячные зарплаты россиян до вычета налога на доходы физических лиц и с учетом премий и надбавок вырастут до 119 296 рублей. Если подобный сценарий реализуется, то средние оклады в стране увеличатся на 35 процентов в сравнении с нынешним показателем, который составляет 88 285 рублей.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      Новая серия взрывов началась в Ливане. Теперь взрываются магнитолы, рации, ноутбуки и другие гаджеты

      Зеленский заявил о полной готовности мирного плана Украины

      Притворившегося порноактрисой мужчину обвинили в вымогательстве интимных фото детей

      Хромой волк-людоед ушел от преследователей и снова напал на ребенка

      В России запустили платформу для сотрудничества авторов и брендов

      Врач предупредил о последствиях снятия стресса алкоголем

      Российские дроны-разведчики защитили от FPV-перехватчиков

      Никас Сафронов рассказал о резком похудении сына

      Российские подростки подожгли роддом с помощью коктейля Молотова

      Сестра Бьянки Цензори показала фигуру в нижнем белье

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше