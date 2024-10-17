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10:36, 17 октября 2024Экономика

В России подготовили эксперимент по добровольному социальному страхованию самозанятых

«Ведомости»: Минтруд РФ предложил ввести добровольные соцвзносы для самозанятых

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Минтруд РФ подготовил законопроект о проведении эксперимента по добровольному социальному страхованию для самозанятых на случай временной нетрудоспособности. Как пишут «Ведомости», запустить его предлагается с 1 января 2026 года.

По данным источника издания, продлится эксперимент три года, до завершения режима «налог на профессиональный доход», а тариф страховых взносов предлагается установить на уровне 3,84 процента от страховой суммы, которая составит 35 или или 50 тысяч рублей по выбору. В результате ежемесячный платеж составит 1344 рубля или 1920 рублей, также предлагается применять понижающие и повышающие коэффициенты.

В соответствии с ними на скидку в 10 и 30 процентов можно будет рассчитывать в случае если застрахованный непрерывно платил взносы не получал пособие в течение 18 и 24 месяцев соответственно. Если же сумма выплаченных за 12 месяцев больничных превышает страховую сумму более чем на 50 процентов, на следующие шесть месяцев размер ежемесячного платежа наоборот увеличат на 10 процентов, следует из проекта.

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      Дмитрий Воронин
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