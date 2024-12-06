Число самозанятых в России подсчитали

ФНС: число самозанятых в России превысило 12 миллионов человек

Число зарегистрированных в качестве самозанятых граждан в России к началу декабря 2024 года превысило отметку в 12 миллионов человек. Об этом сообщается на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).

За время действия специального режима, начисленные налоги превысили уровень в 219 миллиардов рублей, отметили в ведомстве. В свою очередь, суммарные доходы зарегистрированных самозанятых за этот период оказались больше 5,2 триллиона рублей.

В ФНС добавили, что средний возраст самозанятого в России сейчас составляет 36 лет. При этом самому молодому из них исполнилось 14, а наиболее возрастному — 84 года. В то же время половина самозанятых в РФ ранее не декларировали собственные доходы. «50 процентов самозанятых — это новые лица в правовом поле», — резюмировали в ведомстве.

Ранее представители ФНС сообщили, что большинство самозанятых в России задействованы в сфере ремонтных работ. По данным ведомства, в этой сфере трудятся в общей сложности более 807 тысяч подобных граждан. В топ-3 самых востребованных специальностей у самозанятых в РФ также вошли автомобильная отрасль (700 тысяч человек) и IT-сфера (496 тысяч).