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14:52, 23 сентября 2024Экономика

Налоговики назвали самые популярные отрасли у самозанятых в России

ФНС: больше всего самозанятных работает в России в сфере ремонта

Фото: Sebastian Gollnow / Globallookpress.com

Больше всего самозанятых работает в России в сфере ремонта. Об этом со ссылкой на данные Федеральной налоговой службы (ФНС) пишут «Известия».

Как подсчитали в ведомстве, в этой отрасли заняты более 807 тысяч самозанятых граждан. В топ-3 по числу задействованных самозанятых вошли также автомобильная отрасль (700 тысяч человек) и IT-сфера (496 тысяч).

Отмечается, что всего к сентябрю 2024 года соответствующий статус получили в РФ более 11,2 миллиона человек.

Ранее стало известно, что в 2023 году самозанятых несовершеннолетних стало в России в полтора раза больше — их численность достигла 146 тысяч человек. В целом россиян устраивает действующий порог дохода для самозанятых в размере 2,4 миллиона рублей, тем не менее большинство респондентов выступает за то, чтобы увеличить его вдвое. В ходе недавнего опроса оба варианта ответа дали 62 процента его участников.

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      Дмитрий Воронин
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