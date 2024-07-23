Число самозанятых среди несовершеннолетних выросло в полтора раза

«Известия»: число самозанятых до 18 лет выросло до 146 тыс. человек

Число самозанятых среди несовершеннолетних в 2023 году составило 146 тысяч человек — это в полтора раза больше, чем было в 2022-м. Об этом сообщает «Известия».

По словам директора центра развития карьеры Президентской академии Анны Евсюковой, самозанятые до 18 лет оказывают положительное влияние на социально-экономическое развитие страны.

Рост занятости подростков связан с наличием вакансий, которые не требуют высокой квалификации (официанты, курьеры, сотрудники сферы услуг, сельского хозяйства).

Ранее стало известно, что почти каждый четвертый россиянин имеет дополнительную работу. Чаще всего рассказывают о втором месте работы граждане в возрасте от 35 до 44 лет.