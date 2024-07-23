Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
06:18, 23 июля 2024Экономика

Число самозанятых среди несовершеннолетних выросло в полтора раза

«Известия»: число самозанятых до 18 лет выросло до 146 тыс. человек

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Число самозанятых среди несовершеннолетних в 2023 году составило 146 тысяч человек — это в полтора раза больше, чем было в 2022-м. Об этом сообщает «Известия».

По словам директора центра развития карьеры Президентской академии Анны Евсюковой, самозанятые до 18 лет оказывают положительное влияние на социально-экономическое развитие страны.

Рост занятости подростков связан с наличием вакансий, которые не требуют высокой квалификации (официанты, курьеры, сотрудники сферы услуг, сельского хозяйства).

Ранее стало известно, что почти каждый четвертый россиянин имеет дополнительную работу. Чаще всего рассказывают о втором месте работы граждане в возрасте от 35 до 44 лет.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Обсудить
      Последние новости

      Харрис набрала нужное для выдвижения на выборы количество голосов

      Тульские десантники заняли позиции ВСУ в ДНР

      Актера Ричарда Гира пригласили на буддийский форум в Бурятии

      Найден способ предсказать мощные геомагнитные бури

      Число самозанятых среди несовершеннолетних выросло в полтора раза

      Трампа пригласили посетить Донбасс

      Мужчина решил заменить дверную ручку и чуть не получил сердечный приступ

      В успехе Трампа на президентских выборах усомнились

      Россияне бросились скупать садовую технику

      Германия отказалась раскрывать итоги расследования подрывов «Северных потоков»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше