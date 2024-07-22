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08:31, 22 июля 2024Экономика

Стала известна доля работающих по совместительству россиян

Superjob: 24 процента россиян имеют дополнительную работу

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Почти каждый четвертый россиянин имеет дополнительную работу. Доля таких граждан страны стала известна по результатам опроса сервиса Superjob, сообщает ТАСС.

Работает по совместительству 24 процента опрошенных, при чем 17 процентов респондентов сообщают об этом своему работодателю, а 7 процентов сохраняют свою подработку в тайне. Чаще всего рассказывают о втором месте работы граждане в возрасте от 35 до 44 лет (22 процента) и люди с доходом менее 50 тысяч рублей (24 процента). Держать в секрете такую информацию чаще предпочитают мужчины (восемь против пяти процентов среди женщин) и участники опроса, зарабатывающие более 100 тысяч рублей (восемь против двух процентов среди лиц с доходом до 50 тысяч рублей).

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Негативно относится к совместительству четверть российских работодателей — 26 процентов руководителей не одобряют работу своего сотрудника в другом месте. При этом отношение компаний к дополнительной работе меняется — в 2023 году отрицательно высказывалась каждая третья компания (31 процент).

В исследовании сервиса Superjob приняли участие 1,6 тысячи экономически активных граждан, имеющих постоянную работу, а также 1 тысяча менеджеров по персоналу из всех округов России.

Ранее стало известно, что за первые пять месяцев 2024 года средний заработок российских фрилансеров вырос до 54 тысяч рублей или на 22,7 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Внештатники с налоговым статусом «индивидуальный предприниматель» получают в среднем 307 тысяч рублей в месяц. Физические лица и самозанятые — 36 и 73 тысячи рублей соответственно.

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