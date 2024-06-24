Подсчитан рост доходов российских фрилансеров с начала СВО

Solar Staff: с начала СВО фрилансеры стали зарабатывать в два раза больше

За первые пять месяцев 2024 года средний заработок российских фрилансеров вырос до 54 тысяч рублей или на 22,7 процента, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Это подсчитали эксперты сервиса для безопасных сделок с фрилансерами Solar Staff. Их выводы в беседе с «Газета.Ru» озвучил генеральный директор компании Владимир Корицкий. С начала специальной военной операции на Украине фрилансеры увеличили доход больше чем в два раза.

Внештатники с налоговым статусом «индивидуальный предприниматель» получают 307 тысяч рублей в месяц. Физические лица и самозанятые зарабатывают 36 и 73 тысячи рублей соответственно. Первые обычно получают больше, но январско-майская динамика объясняется тем, что компании чаще сотрудничали с самозанятыми и их объем выплат оказался больше.

В январе-марте 2024 году доля российских фрилансеров за границей опустилась до 2,3 процента от общего количества тех, кто трудится на себя. В октябре-декабре 2023 года этот показатель составлял 3,3 процента.

В августе 2023 года 34 процента россиян, у которых наряду с основной работой есть подработка, заявили, что не исключают перехода на 100-процентный фриланс. Кроме того, 42,6 процента считают, что это даст им возможность зарабатывать больше, нежели в настоящий момент. Каждый пятый опрошенный признался, что ему комфортно совмещать две работы. Среди айтишников 5,2 процента подрабатывают преподавателями или репетиторами, а 5 процентов менеджеров — копирайтерами.