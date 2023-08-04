Россияне признались в готовности уйти с работы

«Консоль.ПРО» и hh.ru: 34% россиян задумались о полном переходе на фриланс

Более трети (34 процента) россиян, совмещающих основную работу и подработку, рассматривают возможность увольнения с основного места труда и дальнейшего перехода на полноценный фриланс. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на результаты опроса, проведенного аналитиками платформы для работы с внештатными специалистами «Консоль.Про» и рекрутинг-сервиса hh.ru.

В исследовании приняло участие 1144 самозанятых из российских городов-миллионников. По итогам опроса выяснилось, что 42,6 процента респондентов рассматривают переход на полноценный фриланс в каченстве возможности зарабатывать больше денег. В то же время восемь процентов россиян считает самозанятость проверкой на прочность на пути к работе на себя.

С начала 2023 года средний размер ежемесячного вознаграждения за подработку в Москве вырос более чем на четыре тысячи рублей — с 70,5 тысячи в январе до 74,6 тысячи в июне. Самый заметный прирост за этот период времени был зафиксирован в Краснодаре — с 51,8 тысячи до 57,5 тысячи.

На этом фоне каждый пятый респондент заявил, что ему комфортно совмещать две работы. В то же время в ряде случае это могут быть две совершенно разные специальности. Например, 5,2 процента опрошенных IT-специалистов подрабатывают преподавателями, репетиторами или тренерами, а пять процентов менеджеров по работе с клиентами совмещают основную работу с копирайтингом.

О массовом желании россиян сменить основное место работы сообщалось еще в августе прошлого года. Тогда почти 40 процентов граждан, принявших участие в опросе аналитиков сервиса «Работа.ру», заявили о желании кардинально сменить профессиональную сферу деятельности. При этом главная причина осталась та же — увеличение объемов дохода.