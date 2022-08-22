Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Россияне массово захотели сменить работу

Опрос: почти 40 процентов россиян этой осенью массово захотели сменить рабочее место

Фото: Pixabay

Почти 40 процентов россиян этой осенью массово захотели сменить рабочее место, а каждый пятый гражданин недавно уже это сделал. Об этом говорится в исследовании сервиса «Работа.ру», которое имеется в распоряжении РИА Новости.

«Будущей осенью 42 процента опрошенных не собираются менять место основной работы, 39 процентов хотели бы перейти на другое рабочее место, а каждый пятый (19 процентов) недавно совершил карьерный переход», — говорится в исследовании.

При этом две трети россиян (67 процентов) заявили, что меняют работу ради роста в зарплате, более половины респондентов (52 процента) готовы сменить место работы, если у них будет более понимающее и приятное руководство. Около 45 процентов опрошенных захотели работать ближе к дому, еще 42 процента ищут более дружный коллектив и коллег, с кем комфортно работать плечом к плечу.

Кроме того, четыре из десяти россиян (39 процентов) признались, что от нового места ждут возможностей развиваться профессионально, 32 процента опрошенных хотели бы иметь более гибкий график или удаленный режим работы. Каждый четвертый респондент (23 процента) меняет рабочее место ради карьерного роста, а каждого пятого опрошенного (20 процентов) на новом рабочем месте привлекают бонусы и преимущества, которые предоставляет новый работодатель.

Ранее карьерный эксперт столичного центра занятости «Моя работа» Светлана Семеренко рассказала «Ленте.ру», как правильно и эффективно выстраивать процесс поиска работы через знакомых.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Шольц рассказал об обещании Путину по вопросу вступления Украины в НАТО
Рябков предупредил НАТО о последствиях игнорирования «красных линий» России
В России предложили сделать исключения из запрета на въезд фур из Евросоюза
В Германии отвергли обсуждение запуска «Северного потока-2»
Россияне массово захотели сменить работу
Минобороны России сообщило об использовании опыта боев на Украине
В Германии оппозиция выступила за запрет выдачи шенгенских виз россиянам
Российские космонавты завершат съемки фильма «Вызов» осенью
Раскрыты сроки пика заболеваемости COVID-19 в России
Взятых в заложники сотрудников российского СИЗО освободили
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.