Россиянам дали советы по поиску работы через знакомых

Карьерный эксперт Семеренко: важно вести соцсети, чтобы найти работу через знакомых

Несмотря на стремительноe развитие цифровых технологий, личные связи и знакомства остаются одним из самых эффективных способов поиска работы. О том, как правильно и эффективно выстраивать нетворкинг, «Ленте.ру» рассказала карьерный эксперт столичного центра занятости «Моя работа» Светлана Семеренко.

«Нетворкинг в корне отличается от дружбы и приятельства. Во главу угла встает профессионализм, а общение — лишь дополнение к нему. Знакомства играют большую роль при трудоустройстве. Перед выходом на рынок труда подумайте, кто бы мог оставить отзыв о вас как о профессионале. Желательно составить список таких людей, предварительно обзвонить их и узнать, чей контакт можно дать рекрутерам, и кто готов предоставить рекомендательное письмо», — посоветовала она.

Вопреки распространенному мнению трудности в выстраивании нетворкинга, по словам Семеренко, испытывают все — и интроверты, и экстраверты. Первые часто демонстрируют зажатость и стеснение, в то время как вторые могут быть слишком напористыми и навязчивыми. «Главный совет — будьте естественны и проявляйте к людям искренний интерес. Это правило актуально для общения в любом формате: как онлайн, так и офлайн», — отметила карьерный эксперт.

Соцсети

Соцсети позволяют эффективно выстраивать личный бренд, но для того, чтобы стать ближе к аудитории, необходимо регулярно делиться профессиональным контентом, рассказывать о путешествиях, увлечениях и даже проблемах. Однако не всем людям подходит публичность, и для делового общения совсем необязательно становиться «блогером» против своей воли, считает Семеренко. Тем не менее, активные аккаунты позволят закрепить личные знакомства и оставаться в поле зрения.

Офис

Нередко интроверты пытаются избегать активного общения в офисе, но стоит попробовать изменить свои привычки и ради эксперимента хотя бы на один день вести себя открыто.

Начните с простых шагов: здоровайтесь, улыбайтесь, проявляйте интерес, делайте искренние комплименты. Задайте себе вопрос: а что, если я не буду закрываться, а расскажу коллегам про любимый сериал или отдых в выходные. Изменилось ли отношение к вам? Стали ли на вас косо смотреть? Отнюдь нет. Наоборот, для многих вы открылись с новой стороны — как приятный собеседник Светлана Семеренко карьерный эксперт

Внутрикорпоративные активности

Когда встает выбор между расслабляющей ванной и воскресным просмотром сериалов или активным отдыхом с коллегами, решение не всегда очевидно. Порой организму действительно нужен тихий отдых и перезагрузка, поэтому лучше чередовать эти виды досуга, чтобы не выпасть из корпоративной жизни, убеждена Семеренко.

«Пикники, бизнес-завтраки, походы на квизы и чемпионат отдела по настольным играм — не стоит считать все это бесполезной тратой времени. Быть может, вы откроете для себя новое хобби, найдете новые знакомых и даже друзей. Согласитесь, что рекомендацию охотнее дадут активному и дружелюбному коллеге, а не тому, чье лицо даже трудно вспомнить», — подчеркнула специалист.

Отраслевые мероприятия

Получение новых знаний и общение равноценны по значимости на таких мероприятиях, поэтому не стоит уединяться в перерывах и кофе-брейках, рекомендует карьерный эксперт. «Как раз в это время можно с легкостью и удовольствием приобрести ценные контакты. Попробуйте обсудить рабочие вопросы в неформальной обстановке, пообщаться с теми, кто обычно недоступен, и узнать, как похожие задачи решают в других компаниях», — сказала Семеренко.

Хобби

Полезные знакомства можно заводить не только на профессиональных мероприятиях, поэтому стоит присмотреться к людям вокруг в отпуске или на выходных. «Начало общения с темы хобби или путешествий изначально более выигрышное, благодаря расслабленной атмосфере», — пояснила Семеренко.

Учеба

Старайтесь зарекомендовать себя и перед преподавателями и экспертами. Но здесь важно тоже соблюдать баланс, чтобы не прослыть выскочкой и подхалимом перед группой. Старайтесь относиться к учебным проектам и заданиям максимально серьезно — и тогда вас обязательно заметят Светлана Семеренко карьерный эксперт

Людям без опыта и студентам стоит сделать особый упор на нетворкинг, так как заручившись поддержкой единомышленников, будет гораздо проще стартовать в карьере, обратила внимание она.

Дружеский круг

Важно помнить, что общение вне работы не предполагает жестких бизнес-дискуссий. «Учитывайте контекст. Не просите новых знакомых рассказать о технологиях и компьютерных программах, когда они хотят попросить диджея поставить музыку погромче или продумывают сногсшибательный тост», — дала совет Семеренко.

Во время дружеского отдыха стоит не замыкаться на привычном круге общения, а знакомить друзей между собой. Тогда, возможно, друзья заметят вашу открытость и захотят представить вас своим знакомым, отметила она.

Профильные ресурсы

В каждой профессии найдутся свои профильные чаты и сообщества. Зачастую они предполагают более жесткий формат и более дотошную модерацию, чем социальные сети. Однако если не только добавиться туда, но и создавать пользовательский контент и участвовать в обсуждениях, еще больше людей узнают о том, что вы профессионал, заключила карьерный эксперт.

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