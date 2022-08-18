Россиянам назвали лучшие сферы для работы осенью

Представитель hh.ru Бузунова призвала осенью искать работу в сфере науки и образования

Руководитель пресс-службы hh.ru Северо-Запад Мария Бузунова рассказала, какие профессии особенно популярны в России осенью. Об этом она сообщила в беседе с Ura.ru.

Бузунова назвала лучшие сферы для работы осенью и призвала россиян искать вакансии в сфере науки и образования фитнеса, красоты, автомобильного бизнеса, банковского дела, транспорта, искусства, массмедиа и продаж. К началу сентября также может вырасти потребность в медицинском персонале.

«Пока спрос на этих специалистов за неделю составил плюс 0,2 процента. Но есть вероятность, что уже к концу августа потребность может стать более выраженной и острой», — допустила представитель hh.ru.

По наблюдению специалиста, после начала спецоперации России на Украине увеличился спрос на сервисных инженеров — эта тенденция сохраняется.

«С начала августа российские работодатели разместили более 1400 новых вакансий для сервисников — в 1,2 раза больше, чем в начале июля 2022 года. Причем спрос на этих специалистов достаточно выражен у компаний из самых разных отраслей: промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие, ИТ-сектор, приборостроение, бизнес, ретейл», — заключила Бузунова.

Ранее россиянам назвали самые высокооплачиваемые вакансии в регионах. Должности стоматолога-ортодонта в Ярославле и стоматолога-ортопеда в Томске с зарплатой 300 тысяч рублей стали лидерами в перечне самых выгодных предложений на рынке труда в августе среди российских городов с численностью от 500 тысяч до 1 миллиона человек.