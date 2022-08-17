Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Россиянам назвали самые высокооплачиваемые вакансии в регионах

Superjob: стоматологу-ортодонту в Ярославле готовы платить 300 тысяч рублей

Фото: Ilya Naymushin / Reuters

По данным анализа сервиса по подбору работы SuperJob, вакансии стоматолога-ортодонта в Ярославле и стоматолога-ортопеда в Томске с зарплатой 300 тысяч рублей лидируют в списке самых высокооплачиваемых предложений на рынке труда в августе среди российских городов с численностью от 500 тысяч до 1 миллиона человек. Об этом сообщают «Известия».

Изучив 55 тысяч вакансий, эксперты включили в список предложений со «сверхрзарплатами» позиции руководителей высшего и среднего звена, менеджеров по продажам, программистов, инженеров, водителей и квалифицированных рабочих. Согласно исследованию, врачам готовы предложить высокую заработную плату в Хабаровске, Ярославле, Саратове, Тюмени и Томске.

В Хабаровске месячный заработок главных инженеров оценили в сумму около 150 тысяч рублей, в Астрахани столько же могут получать водители-экспедиторы категории Е. Пензенскому накладчику токарных автоматов обещают от 140 тысяч рублей, при этом зарплата руководителя юридического отдела в Рязани начинается от 100 тысяч.

Ранее портал HeadHunter рассказал, что в число регионов с «суперзарплатами» вошли Якутия и Магаданская область. В них чаще всего предлагают соискателям зарплату от 150 тысяч рублей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кузьмина
Обсудить
Последние новости
Шольц назвал важным прямое общение с Путиным
В Китае усомнились в непричастности Байдена к визиту Пелоси на Тайвань
Турция опровергла сообщения о начале операции в Сирии
Россиянам назвали самые высокооплачиваемые вакансии в регионах
Названы распространенные способы обмана на заправках
Перечислены сценарии грядущего глобального кризиса
ФБР вернуло Трампу изъятые при обыске паспорта
США решили купить украинское зерно
Кардиолог Минздрава предупредил о связанных с COVID-19 рисках инфаркта
Блогерша примерила одежду бренда Кардашьян и удивилась своему непристойному виду
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.