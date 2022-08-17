Россиянам назвали самые высокооплачиваемые вакансии в регионах

Superjob: стоматологу-ортодонту в Ярославле готовы платить 300 тысяч рублей

По данным анализа сервиса по подбору работы SuperJob, вакансии стоматолога-ортодонта в Ярославле и стоматолога-ортопеда в Томске с зарплатой 300 тысяч рублей лидируют в списке самых высокооплачиваемых предложений на рынке труда в августе среди российских городов с численностью от 500 тысяч до 1 миллиона человек. Об этом сообщают «Известия».

Изучив 55 тысяч вакансий, эксперты включили в список предложений со «сверхрзарплатами» позиции руководителей высшего и среднего звена, менеджеров по продажам, программистов, инженеров, водителей и квалифицированных рабочих. Согласно исследованию, врачам готовы предложить высокую заработную плату в Хабаровске, Ярославле, Саратове, Тюмени и Томске.

В Хабаровске месячный заработок главных инженеров оценили в сумму около 150 тысяч рублей, в Астрахани столько же могут получать водители-экспедиторы категории Е. Пензенскому накладчику токарных автоматов обещают от 140 тысяч рублей, при этом зарплата руководителя юридического отдела в Рязани начинается от 100 тысяч.

Ранее портал HeadHunter рассказал, что в число регионов с «суперзарплатами» вошли Якутия и Магаданская область. В них чаще всего предлагают соискателям зарплату от 150 тысяч рублей.