Названы регионы России с «суперзарплатами»

HeadHunter: чаще всего «суперзарплаты» от 150 тыс. руб предлагают в Магаданской области

Исследование HeadHunter назвало регионы России с «суперзарплатами». Так, платить соискателю от 150 тысяч рублей чаще всего предлагают в Магаданской области и Якутии. Среди сфер лидирют консалтинг и высший менеджмент, передает РИА Новости.

Всего по стране было открыто 242 тысячи вакансий с зарплатой свыше 150 тысяч рублей, это восемь процентов от общего числа предложений о работе.

В Магаданской области не менее 25 процентов предполагают указанный доход, на втором месте Якутия (22 процента), на третьем — Чукотский административный округ (20 процентов). В первую пятерку также вошли Москва (18 процентов) и Ямало-Ненецкий автономный округ (17 процентов).

Наименьшее число вакансий с зарплатами от 150 рублей предлагается в Северной Осетии (три процента), Ленинградской области и Карачаево-Черкессии (по два процента).

Ранее стало известно, что в России средний заработок женщин с учетом всех премиальных в прошлом году составил 42,8 тысячи рублей, мужчин — 62,1 тысячи рублей, что в 1,5 раза больше. Разница в доходах раскрыта в исследовании FinExpertiza.