Раскрыта разница в зарплатах женщин и мужчин в России

FinExpertiza: в России мужчины разрабатывают в 1,5 раза больше женщин

В России средний заработок женщин с учетом всех премиальных в прошлом году составил 42,8 тысячи рублей, мужчин — 62,1 тысячи рублей, что в 1,5 раза больше. Разница в доходах раскрыта в исследовании FinExpertiza (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Самый большой разрыв в доходах мужчин и женщин — в регионах Дальнего Востока и Сибири, где развиты тяжелая индустрия и работа вахтовым методом. В Магаданской области отмечена максимальная разница — мужчины получают в два раза больше женщин.

Минимальный разрыв в зарплатах зафиксирован на Северном Кавказе. Например, в Ингушетии женщины официально получают 93,8 процента от мужских зарплат. В десятку лидеров «гендерного равенства» зарплат также вошли Москва (81,7 процента), Ямало-Ненецкий автономный округ (81,6 процента) и Крым (81 процент).

За последние 11 лет разрыв в зарплатных ожиданиях мужчин и женщин в России сократился с 15 до 6 процентов. Несмотря на это, женщины все еще редко решаются просить больше денег, чем у мужчин, отмечают эксперты.