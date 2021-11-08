Раскрыта разница в зарплатных ожиданиях женщин и мужчин в России

SuperJob: за 11 лет разрыв в зарплатных ожиданиях мужчин и женщин сократился с 15% до 6%

За последние 11 лет разрыв в зарплатных ожиданиях мужчин и женщин в России сократился с 15 до 6 процентов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследовании SuperJob.

В частности, в Москве данный показатель составляет 6 процентов, в Санкт-Петербурге — 8 процентов. Несмотря на это, женщины все еще редко решаются просить денег больше мужчин, отмечают эксперты. В то же время они подчеркивают, что в настоящее время уже нельзя говорить о демпинге заработных плат.

В основу исследования легли предложения вакансий по 30 популярным позициям рынка в обоих городах и данные о зарплатных ожиданиях россиян. Выяснилось, что в Москве есть сферы, в которых женщины претендуют на доход выше, чем у мужчин. К таким позициям относятся эколог, архитектор, финансовый аналитик и экономист. Разница в ожиданиях составляет от 2 до 10 тысяч рублей. В Санкт-Петербурге таких сфер нет.

Отмечается, что самый значительный отрыв в зарплатных ожиданиях мужчин и женщин наблюдается среди бизнес-аналитиков и программистов — как в Москве, так и в Петербурге. Так, на должности аналитика в столице мужчины хотят получать 170 тысяч рублей, а женщины — 130 тысяч, а на позиции программиста — 180 тысяч и 150 тысяч рублей соответственно. В Санкт-Петербурге запросы среди мужчин составляют 145 тысяч (для аналитиков) и 150 тысяч (для программистов), в то время как женщины рассчитывают на зарплату в 105 и 125 тысяч рублей соответсвенно.

Ранее россияне обозначили желаемый доход своих вторых половинок. Согласно результатам опроса, проведенного сервисом подбора вакансий «Работа.ру», средним значением стала сумма в 105,5 тысяч рублей в месяц.