Россияне обозначили желаемый доход своих вторых половинок

Россияне рассказали, какую сумму хотели бы, чтобы зарабатывал их партнер. Средним значением стала сумма в 105,5 тысяч рублей в месяц. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом подбора вакансий «Работа.ру», который имеется в распоряжении у «РБК».

Участие в опросе приняли более пяти тысяч граждан старше 18 лет из разных регионов страны. партнер есть у 3,4 тысячи респондентов.

Мужчины назвали достаточным доход партнерши в 91,2 тысячи рублей в месяц. Женщины хотели, чтобы заработок их партнера составлял в среднем 124 тысячи рублей.

Больше половины (63 процента) опрошенных заявили, что уровень доходов партнера имеет большое значение в отношениях. Такую позицию поддержали 76 процентов женщин и 49 процентов мужчин. Четверть респондентов отметили, что для них уровень заработка второй половинки роли не играет. С этим утверждением согласились 32 процента мужчин и 17 процентов женщин.

Чуть больше трети (37 процентов) участников устраивает доход партнера (38 процентов женщин, 36 процентов мужчин). 39 процентов зарплатой партнера недовольны (45 процентов женщин, 32 процентов мужчин)

Также больше половины опрошенных (56 процентов) считают, что перспективные отношения можно начать в любом городе. При этом, четверть респондентов в этом контексте назвали Москву, 17 процентов — Санкт-Петербург. По три процента голосов получили Сочи, Краснодар, Новосибирск, Екатеринбург и Казань.

Ранее ВЦИОМ провел опрос, по итогам которого выяснилось, что только 15 процентов россиян признали свое материальное положение хорошим, 59 процентов — средним, а еще 25 процентов оценили его как плохое. При этом, в последний год россияне оценивали материальное положение своей семьи выше, чем экономическое положение в стране.