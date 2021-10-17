Россияне признались в зависти начальству

Каждый шестой россиянин признался, что завидует своему начальству. Об этом пишет РИА Новостисо ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

Большинство опрошенных (78 процентов женщин и 76 процентов мужчин) заявили, что не испытывают зависти ни к своим коллегам, ни к своим руководителям. При этом 16 процентов от общего числа респондентов признались, что все-таки завидуют начальникам: в этом случае завистников среди мужчин оказалась больше, чем среди женщин. Еще 7 процентов россиян рассказали, что испытывают зависть к коллегам — тут уже с неприятными чувствами чаще сталкиваются женщины.

Зависть чаще всего вызывают более высокие зарплаты (80 процентов опрошенных), хорошие условия труда у коллег (30 процентов), более гибкий график (29 процентов) и более высокая должность (27 процентов). Кроме того, россиян обижает возможность коллег работать удаленно, получение ими регулярных премий и работа над интересными проектами.

Ранее опрос сервиса «Работа.ру» показал, что почти половина россиян (45 процентов) обманывала начальство или коллег ради карьеры. Чаще всего россияне оказались готовы врать по поводу опозданий (18 процентов), каждый десятый обманывал по поводу срыва сроков выполнения работ.