Названы самые высокооплачиваемые вакансии в Москве

Сервис «Работа.ру» провел исследование и назвал самые высокооплачиваемые вакансии в Москве в октябре. Содержание публикует РИА Новости.

Самая большая из доступных зарплата — до 500 тысяч рублей в месяц — предлагается специалисту по регистрации медицинских изделий. Заработок до 400 тысяч рублей доступен ведущему менеджеру в салоне премиальных напольных покрытий с опытом работы от трех лет. Персональная няня шестилетней девочки, от которой требуется хотя бы трехлетний опыт работы в семьях, открытая виза в США и активная жизненная позиция, может получать ежемесячно до 300 тысяч рублей.

Кроме того, заработок до 270 тысяч рублей оказался доступен для руководителей закупок. От работника необходим стаж от пяти лет в аналогичной сфере. Сотрудник обязан поддерживать нормативный запас сырья и комплектующих, анализировать товародвижение на складе, рассчитывать рентабельность по продукту и осуществлять оперативное управление отделом.

До 250 тысяч рублей может получать учитель математики в международной школе, который будет преподавать на иностранном языке. Необходимо высшее профильное образование, опыт работы от трех лет и грамотно поставленная речь, а также знание английского языка на высоком уровне. На такую же зарплату может рассчитывать инженер в ремонтной компании, который может не иметь опыта работы, но должен быть готов обучаться.

Ранее сообщалось, что в России нашли вакансию с самой высокой зарплатой на удаленке. Ей оказалась должность Android-разработчика. Зарплата такого работника может составлять от 500 тысяч рублей.