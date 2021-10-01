Российские пенсионеры рассказали об ожидаемой зарплате

Средняя ожидаемая зарплата у пенсионеров в России составляет 41,7 тысячи рублей, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование HeadHunter.

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Доля резюме пенсионеров в общем объеме предложений на рынке труда оказалась всего один процент. Больше всего таких в Ленинградской (1,4 процента), Калининградской (1,3 процента) и Московской (1,2 процента) областях. Чаще всего пенсионеры ищут работу в сферах «Домашний персонал», «Наука, образование» и «Безопасность», рассказали в HeadHunter.

Самые высокие зарплатные ожидания у пенсионеров Камчатского края (80 тысяч), Сахалинской области (75 тысяч) и Ямало-Ненецкого автономный округ (70 тысяч). На самый высокий доход претендуют те, кто ищут работу в сфере добычи сырья — 99,2 тысячи рублей, а также рассчитывающие на должность в высшем менеджменте (93,3 тысячи). Наиболее скромные запросы у пенсионеров из сферы безопасности (25,5 тысячи рублей) и рабочего персонала (29 тысяч).

Ранее сообщалось, что вакансии оператора по добыче нефти, сварщика, геодезиста, домработницы и шеф-повара оказались самыми высокооплачиваемыми для людей предпенсионного и пенсионного возраста в России. Зарплата на этих должностях может составлять 100-175 тысяч рублей в месяц. Например, оператору по добыче нефти и газа в Мегионе (Ханты-Мансийский автономный округ) готовы платить 170-175 тысяч рублей в месяц.