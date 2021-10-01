Пособия россиянам начнут выплачивать по-новому

С 2022 года в России изменится порядок выплаты некоторых пособий, следует из проекта бюджета Пенсионного фонда на ближайшие три года, размещенного в Системе обеспечения законодательной деятельности. Внимание на него обратило РБК.

Речь идет о пособиях неработающим женщинам и женам военнослужащих с детьми, а также гражданам, подвергшимся радиации, выплатах компенсаций по ОСАГО инвалидам и некоторых других видах пособий — всего 17 видов. Функции по их выплате перейдут от региональных органов социальной защиты и Роструда Пенсионному фонду.

Ожидается, что выплаты начнут предоставляться по принципу «единого окна». ПФР рассчитывает на упрощение и оптимизацию процесса предоставления выплат. Их планируется подвести под единый стандарт, а гражданам предоставить возможность получать пособия в беззаявительном порядке — без сбора документов.

В настоящее время в упрощенном порядке выплачивается лишь небольшая часть пособий, среди которых пенсии, материнский капитал, а также федеральные выплаты семьям с детьми. Такое положение дел, по мнению ПФР, приводит к неэффективному расходованию бюджетных средств и финансовым нарушениям.

