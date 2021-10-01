Россиянам сообщили о новых выплатах с 1 октября

С 1 октября в России повысят пенсии военнослужащих и зарплаты бюджетников

Россиян предупредили, что с 1 октября в стране произойдет ряд нововведений. Так, с начала текущего месяца в России повысят размеры пенсий военнослужащих и зарплаты сотрудников бюджетных организаций, а также начнут действовать новые правила получения детских пособий. Главные изменения перечислены в материале «Ленты.ру».

Рост окладов и пенсий военных

С 1 октября будут повышены оклады российских военных, которые проходят службу по призыву и по контракту.

Прибавку к зарплате получат также сотрудники Росгвардии, органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, пожарной службы и таможни.

Будут повышены пенсии военным пенсионерам и бывшим сотрудникам прочих силовых структур.

2,6 миллиона столько военных пенсионеров получат прибавку к пенсии в октябре 2021 года

Кому и где положены выплаты?

К 1 октября пенсионеры в нескольких российских регионах получат дополнительные выплаты в честь Дня пожилого человека.

Так, в Ненецком автономном округе пенсионерам, чей трудовой стаж на территории региона составляет более 15 лет, разово выплатят 10 тысяч рублей. В Рязанской области ежегодную выплату в размере 500 рублей получат жители старше 90 лет, а в Челябинской области по 700 рублей выдадут всем пенсионерам.

По словам аналитика Анны Бодровой, региональные начисления ко Дню пожилого человека являются для россиян преклонного возраста неплохой поддержкой в покупке качественных лекарств и социально значимых продуктов питания.

Региональные выплаты ко Дню пожилого человека — это интересная идея, но она не имеет федеральной поддержки, а размер выплат очень сильно меняется от региона к региону. Региональные власти, в отличие от федеральных, больших источников пополнения бюджета не имеют, им сложно оперировать серьезными суммами. Анна Бодрова

Уточняется, что дополнительные пенсионные выплаты будут сделаны автоматически, для их получения не нужно подавать заявление.

Карта «Мир» для детских пособий

С 1 октября 2021 года начинают действовать новые правила получения детских пособий. Теперь ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка, которые получают семьи с низким доходом, будут начисляться на карты национальной платежной системы «Мир».

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В список таких выплат также попали пособия по беременности и родам и ежемесячное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинской организации на ранних сроках беременности. Выплату можно получать до трех лет: на первого ребенка — из бюджета, на второго — за счет маткапитала.

По словам экономиста и консультанта по налогам для физлиц Екатерины Мирошкиной, это был последний вид пособий на детей, для которых подходила любая платежная система, передает «Тинькофф-журнал».

Для тех, кто не хочет или не может пользоваться банковской картой, сохраняется возможность получения выплат наличными или на обычный счет, к которому не привязана карта.

С 1 октября ежемесячные выплаты на первого и второго ребенка будут зачисляться только на карту «Мир» или на счет, не привязанный к картам. Это был последний вид детских выплат, для которых все еще подходила любая платежная система. Но теперь и они в общем списке. Если получаете такую господдержку, поскорее оформите карту и разберитесь с новыми реквизитами. Екатерина Мирошкина

Газ к дому бесплатно

В апреле 2021 года президент Владимир Путин потребовал ускорить газификацию домовладений, до сих пор не подключенных к сетям газоснабжения, и сделать это «без привлечения средств россиян».

Новые правила подключения к газораспределительным сетям, вступающие в силу в октябре, позволят заявителям, использующим газ для некоммерческих нужд, воспользоваться этим правом. При этом к населенному пункту уже должна быть подведена газовая труба и налажена соответствующая инфраструктура.

Чтобы подключиться, нужно подать заявку оператору газификации через портал госуслуг, МФЦ или из личного кабинета на сайте оператора. Сроки завершения работ зависят от того, насколько домовладение удалено от газораспределительной инфраструктуры. Программу социальной газификации планируется завершить до конца 2022 года.