Российским пенсионерам пообещали дополнительные выплаты в октябре

К 1 октября пенсионеры сразу в нескольких российских регионах получат дополнительные выплаты в честь Дня пожилого человека. Об этом пишет «Московский комсомолец».

В частности, разовую выплату в 10 тысяч рублей получат жители Ненецкого автономного округа. Для этого их трудовой стаж на территории региона должен быть не менее 15 лет.

В Рязанской области ежегодная выплата в 500 рублей достанется гражданам старше 90 лет, а в Челябинской области к 1 октября 700 рублей получат все пенсионеры. Отмечается, что дополнительные пенсионные выплаты будут начислены автоматически, для их получения не потребуется заполнять какие-либо заявления.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам в размере 10 тысяч рублей. Деньги будут переведены в сентябре. Документы для этого подготовит Пенсионный фонд.

