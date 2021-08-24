Минфин назвал сумму новых выплат российским пенсионерам

Силуанов: на выплаты пенсионерам и военнослужащим потребуется около 500 миллиардов рублей

На новые выплаты пенсионерам и военнослужащим, которые анонсировал президент России Владимир Путин, потребуется около 500 миллиардов рублей. Такую сумму назвал глава Минфина страны Антон Силуанов, передает ТАСС.

«Президентом было принято решение о том, чтобы разовые выплаты пенсионерам осуществлять в сумме 10 тысяч рублей, военнослужащим и сотрудникам правоохранительных органов — в среднем 15 тысяч рублей, тоже в качестве разовой поддержки. Это требует немалых бюджетных ресурсов», — объяснил министр. Также Силуанов добавил, что средства поступят из доходов бюджета этого года.

Материалы по теме Бьют своих. Зачем в Китае вводят санкции против богатейших компаний страны? Телки — на выход. Доминированию коров в сельском хозяйстве приходит конец. Как их заменят козы и почему это выгодно?

24 августа президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате пенсионерам в размере 10 тысяч рублей. Деньги переведут в сентябре, заявлений подавать не потребуется — документы подготовит Пенсионный фонд.

С предложением выплатить пенсионерам в этом году по 10 тысяч рублей, а военнослужащим — по 15 тысяч рублей президент выступил 22 августа в ходе встречи с представителями партии «Единая Россия». По мнению Путина, повысить доходы некоторых категорий россиян нужно из-за ускорившейся в 2021 году инфляции. В Государственной Думе и Совете Федерации уже оценивали необходимую сумму также в полтриллиона рублей.