Путин предложил сделать единовременные выплаты всем пенсионерам и военнослужащим

22 августа президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями партии «Единая Россия» выступил с предложением выплатить пенсионерам в этом году по 10 тысяч рублей, а военнослужащим – по 15 тысяч рублей.
Глава государства считает необходимым повысить доходы некоторых категорий россиян на фоне ускорившейся в текущем году инфляции.
Добавки к пенсии недостаточно
На встрече с руководством «Единой России» Путин предложил выплатить пенсионерам по десять тысяч рублей единоразово. Об этом сообщает РИА Новости.
Глава государства уточнил, что выплата в этом году коснется всех пенсионеров, в том числе работающих и военных. По его мнению, одной тысячи, предусмотренной в качестве добавки к пенсии, недостаточно.
Поддержка российской армии
В ходе встречи с представителями партии Путин также предложил по итогам года сделать единовременную выплату военнослужащим в среднем по 15 тысяч рублей.
По словам российского лидера, данная мера поддержки должна коснуться всех российских военнослужащих.
О необходимости выплат для военных заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Он попросил главу государства дать поручение о поддержке армии.
Защита социальных выплат
На встрече с политиками Путин также поручил защитить социальные выплаты гражданам страны от списаний по долгам. Он подчеркнул, что речь идет в особенности о выплатах семьям школьников к началу учебного года.
«Они как бы формально защищены, но, если финансовые учреждения их списывают в автоматическом режиме, нужно сделать так, чтобы эти деньги вернули», — добавил глава государства.
По его словам, решение о защите направленных гражданам страны выплат было выполнено недостаточно эффективно. В этом вопросе еще предстоит отрегулировать юридическую составляющую, уверен Путин. Соответствующим вопросом займется Госдума нового созыва и правительство России. «Если мы говорим о том, что это деньги защищенные, так их надо реально защитить», — подытожил президент.