Путин предложил сделать единовременные выплаты всем пенсионерам и военнослужащим

Путин предложил выплатить пенсионерам по 10 тысяч рублей, а военнослужащим – по 15 тысяч

22 августа президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями партии «Единая Россия» выступил с предложением выплатить пенсионерам в этом году по 10 тысяч рублей, а военнослужащим – по 15 тысяч рублей.

Глава государства считает необходимым повысить доходы некоторых категорий россиян на фоне ускорившейся в текущем году инфляции.

Добавки к пенсии недостаточно

На встрече с руководством «Единой России» Путин предложил выплатить пенсионерам по десять тысяч рублей единоразово. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства уточнил, что выплата в этом году коснется всех пенсионеров, в том числе работающих и военных. По его мнению, одной тысячи, предусмотренной в качестве добавки к пенсии, недостаточно.

Я бы попросил "Единую Россию", когда она сформирует фракцию в Думе, определенным образом отреагировать и предлагаю дополнительно выплатить пенсионерам в этом году разовую выплату в размере десяти тысяч рублей Владимир Путин о единовременных выплатах пенсионерам

Поддержка российской армии

В ходе встречи с представителями партии Путин также предложил по итогам года сделать единовременную выплату военнослужащим в среднем по 15 тысяч рублей.

По словам российского лидера, данная мера поддержки должна коснуться всех российских военнослужащих.

Думаю, будет справедливым осуществить единовременную выплату военнослужащим по результатам этого года Владимир Путин о единовременных выплатах военнослужащим

О необходимости выплат для военных заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Он попросил главу государства дать поручение о поддержке армии.

Инфляция и пандемия повлияла, и я просил бы вашего поручения по поддержанию денежного довольствия на достаточно высоком уровне так, как это было задумано вами десять лет назад, чтобы мы всегда имели возможность иметь хорошо подготовленную профессиональную армию Сергей Шойгу о необходимости выплат для военных

Защита социальных выплат

На встрече с политиками Путин также поручил защитить социальные выплаты гражданам страны от списаний по долгам. Он подчеркнул, что речь идет в особенности о выплатах семьям школьников к началу учебного года.

«Они как бы формально защищены, но, если финансовые учреждения их списывают в автоматическом режиме, нужно сделать так, чтобы эти деньги вернули», — добавил глава государства.

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По его словам, решение о защите направленных гражданам страны выплат было выполнено недостаточно эффективно. В этом вопросе еще предстоит отрегулировать юридическую составляющую, уверен Путин. Соответствующим вопросом займется Госдума нового созыва и правительство России. «Если мы говорим о том, что это деньги защищенные, так их надо реально защитить», — подытожил президент.