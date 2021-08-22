Путин поручил защитить выплаты россиянам от списаний по долгам

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями партии «Единая Россия» поручил защитить социальные выплаты гражданам страны от списаний по долгам. Речь идет об автоматическом погашении кредитов, в случае которого средства, как подчеркнул Путин, должны быть возвращены на счета россиян. Трансляцию встречи вел телеканал «360» на своем YouTube-канале.

Путин подчеркнул, что речь идет в особенности о выплатах семьям школьников к началу учебного года. «Они как бы формально защищены, но, если финансовые учреждения их списывают в автоматическом режиме, нужно сделать так, чтобы эти деньги вернули», — добавил глава государства.

По его словам, решение о защите направленных гражданам страны выплат было выполнено недостаточно эффективно. В этом вопросе еще предстоит отрегулировать юридическую составляющую, уверен Путин. Соответствующим вопросом займется Госдума нового созыва и правительство России. «Если мы говорим о том, что это деньги защищенные, так их надо реально защитить», — подытожил президент.

Ранее замглавы Минтруда и кандидат в депутаты Госдумы Ольга Баталина заявила, что «Единая Россия» вместе с Центробанком разработают поправки, которые позволят защитить любые социальные выплаты от списания по кредитам.

По ее словам, в последнее время родители жалуются, что «школьные выплаты, которые, как предполагалось, помогут собрать детей в школу, ушли на погашение банковских кредитов». При этом взыскивать соцвыплаты в рамках исполнительного производства запрещено, отметила Баталина.