В России разработают поправки для защиты соцвыплат от списания по кредитам

«Единая Россия» и Центробанк работают над защитой социальных выплат от банков

«Единая Россия» вместе с Центробанком разработают поправки в законодательство, которые позволят защитить любые социальные выплаты от списания по кредитам. Об этом заявила замглавы Минтруда и кандидат в депутаты Госдумы Ольга Баталина, передает ТАСС.

По ее словам, в последнее время родители жалуются, что «школьные выплаты, которые, как предполагалось, помогут собрать детей в школу, ушли на погашение банковских кредитов». При этом взыскивать соцвыплаты в рамках исполнительного производства запрещено, отметила Баталина.

«Если человек самостоятельно, без задолженности погашает банковские кредиты, защиты таких средств не происходит», — пояснила замглавы Минтруда, добавив, что «сложно найти семью, у которой не было бы какого-то кредита».

Она уточнила, что банки на просьбы «точечно, адресно, пофамильно эту проблему решать» идут навстречу.

«Сейчас мы в "Единой России" вместе с Центральным банком прорабатываем необходимые изменения в законодательство о потребительском кредите для того, чтобы такую ситуацию исключить и в рамках погашения кредита тоже социальные выплаты защитить», — сказала Баталина.

Ранее президент России Владимир Путин предложил единовременно выплатить военнослужащим по 15 тысяч рублей, а пенсионерам — по 10 тысяч рублей.