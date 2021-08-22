В Совфеде подсчитали затраты на единоразовые выплаты пенсионерам

Рязанский: чтобы выплатить пенсионерам по десять тысяч рублей, понадобится 500 миллиардов

Чтобы единоразово выплатить каждому российскому пенсионеру по десять тысяч рублей, понадобится 500 миллиардов рублей. Так затраты на предложение, анонсированное президентом Владимиром Путиным, оценил первый зампред комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в беседе с ТАСС.

«В России порядка 40 миллионов пенсионеров, получающих страховые пенсии; где-то 3,5 миллиона человек, получающих социальные пенсии, плюс военные пенсионеры. То есть в общей сложности где-то порядка 500 миллиардов рублей на эту разовую выплату потребуется в 2021 году», — привел подсчеты Рязанский.

Средства для осуществления инициативы можно взять из Пенсионного фонда России, федерального бюджета или резервной системы государства. Сенатор отметил, что если президент озвучил данную инициативу, значит, средство на это уже были заложены. По словам Рязанского, прийти выплата может вместе с пенсией в день ее начисления.

22 августа на встрече с представителями «Единой России» Путин предложил выплатить пенсионерам по десять тысяч рублей единоразово. Глава государства уточнил, что выплата в этом году коснется всех пенсионеров, в том числе работающих и военных.