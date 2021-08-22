Путин призвал развивать Сибирь

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости подготовить и оформить предложения по развитию Сибири, ранее выдвинутые министром обороны страны Сергеем Шойгу. Об этом сообщает РИА Новости.

«Надо подготовить и оформить предложения по развитию Сибири, которые озвучил Шойгу», — призвал глава государства.

5 августа министр обороны выступил с инициативой построить в Сибири «три, а лучше пять» крупных городов с населением до миллиона жителей. Они будут научно-промышленными и экономическими центрами.

Ранее в августе Владимир Путин предложил единовременно выплатить пенсионерам по десять тысяч рублей. Он также подчеркнул, что одной тысячи, предусмотренной в качестве добавки к пенсии, недостаточно. Мера поддержки затронет всех пенсионеров, включая работающих и военных.

