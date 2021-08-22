Россия
 
Последние новости
Путин предложил выплатить пенсионерам по десять тысяч рублей
Лавров оценил выполнение талибами обещаний
Зеленский и Меркель начали переговоры в Киеве
Американские фанаты назвали возмутительным поведение Медведева во время матча
Путин рассказал о мировом лидере боевой авиации
Шойгу назвал долю современного оружия в российской армии
Путин оценил влияние ситуации в Афганистане на безопасность в России
Завершены работы на самом проблемном участке «Северного потока-2»
Олимпийская чемпионка с Украины отказалась от гражданства страны
Кличко не пустили в аэропорт встречать Меркель
Новости партнеров
Прослушать новость

Путин призвал развивать Сибирь

Владимир Путин завявил о необходимости подготовить предложения по развитию Сибири
Перейти в «Мою Ленту»
Владимир Путин и Сергей Шойгу
Владимир Путин и Сергей Шойгу
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости подготовить и оформить предложения по развитию Сибири, ранее выдвинутые министром обороны страны Сергеем Шойгу. Об этом сообщает РИА Новости.

«Надо подготовить и оформить предложения по развитию Сибири, которые озвучил Шойгу», — призвал глава государства.

5 августа министр обороны выступил с инициативой построить в Сибири «три, а лучше пять» крупных городов с населением до миллиона жителей. Они будут научно-промышленными и экономическими центрами.

Ранее в августе Владимир Путин предложил единовременно выплатить пенсионерам по десять тысяч рублей. Он также подчеркнул, что одной тысячи, предусмотренной в качестве добавки к пенсии, недостаточно. Мера поддержки затронет всех пенсионеров, включая работающих и военных.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Путин предложил выплатить пенсионерам по десять тысяч рублей
Путин принял участие в церемонии поднятия российского флага в Москве
Шойгу попросил Путина о выплатах для военных
Шойгу захотел построить в России новые города