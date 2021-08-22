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Путин принял участие в церемонии поднятия российского флага в Москве

Владимир Путин поучаствовал в церемонии поднятия флага России на Поклонной горе
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Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии поднятия государственного флага в Парке Победы на Поклонной горе в Москве, передает ТАСС.

Флаг подняли под исполнение оркестром «Славься» Михаила Глинки, затем прозвучал гимн России. Мероприятие было приурочено ко Дню государственного флага.

На церемонии присутствовали министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу и другие кандидаты от «Единой России» на выборах в Госдуму. На Поклонной горе состоится встреча Путина с единороссами, на которой будет обсуждаться предвыборная программа.

В прошлом году церемония подъема государственного флага на Поклонной горе с участием президента состоялась в День России 12 июня.

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