Путин оценил зарплату Героя труда фразой «маловато, честно говоря»

Президент России Владимир Путин вручил награды лауреатам госпремий и обладателям звания «Герой труда». На церемонии глава государства спросил у тракториста из общества с ограниченной ответственностью имени Кирова из Ростовской области Александра Бондаренко про зарплату. Президент оценил доход тракториста фразой «маловато, честно говоря», его слова передает РИА Новости.

На мероприятии в Кремле Путин извинился за бытовой вопрос и спросил у Бондаренко про его доход. На это мужчина ответил: «Двадцать четыре тысячи в колхозе, средняя. Есть и больше». Российскому лидеру эта сумма показалась небольшой. Тогда тракторист уточнил, что такие деньги он получает за сезонные работы, а так работники могут зарабатывать и по 70 тысяч в месяц. Мужчина отметил, что сотрудникам на жизнь хватает.

«Вам хватает, но это ниже среднего по стране, но об этом руководители отрасли должны думать. Но у нас хорошая программа. <...> Будем дальше работать над этим», — заверил президент.

В субботу, 12 июня, во время торжественной церемонии в Кремле Владимир Путин вручил россиянам золотые медали Герой Труда, а также государственные премии в сферах науки и технологий, литературы и искусства, правозащитной деятельности и благотворительности лауреатам 2020 года.