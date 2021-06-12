Путин рассказал о последствиях второй прививки против коронавируса

Президент России Владимир Путин рассказал, что после второй прививки от коронавируса у него перед сном поднялась температура до 37,2 градуса, передает РИА Новости.

Во время общения с лауреатами госпремий за 2020 год после церемонии их награждения в Кремле глава государства отметил, что никаких других последствий не наблюдал, а температура после пробуждения уже была в норме.

Первый укол двухкомпонентной вакцины Путину сделали 23 марта. Тогда он рассказал, что испытал небольшой дискомфорт в левой руке, куда сделали укол. Вторую прививку ему поставили 14 апреля. Путин утверждал, что никаких серьезных побочных эффектов не испытал.

При этом название вакцины в Кремле раскрывать отказались, подчеркнув, что все три зарегистрированных препарата безопасны и надежны. В начале июня глава государства вновь призвал граждан вакцинироваться, чтобы заблокировать «смертельно опасную» пандемию.

За последние сутки в России выявлено 13 510 случаев заражения коронавирусом, это максимум с 15 февраля. Особенно тяжелая обстановка сложилась в Москве, где 6701 случай заражения — рекорд с начала года.

На этом фоне мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении в столице нерабочих дней с 15 по 19 июня. Он пояснил, что в последнее время увеличилось не только число случаев заболевания, но и тяжелых пациентов, в том числе среди молодых людей.